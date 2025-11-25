GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1625 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1625
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
