GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1625 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

no imageno image

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1625
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1625 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (0)

Auktionspreise

Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze

