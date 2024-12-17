flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1631-1632)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (67)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 115, welches bei Dix Noonan Webb für 6.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. November 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion CNG - 5. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum5. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Davissons Ltd. - 31. August 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum31. August 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1631Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen