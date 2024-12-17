6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 115, welches bei Dix Noonan Webb für 6.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.

Erhaltung UNC (7) AU (4) XF (17) VF (37) F (2) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (2) XF45 (1) XF40 (1) DETAILS (1) Service NGC (7) PCGS (5)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (3)

CNG (5)

Davissons Ltd. (1)

DNW (9)

Goldberg (2)

Heritage (7)

London Coins (2)

Morton & Eden (2)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (7)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

Spink (19)

Stack's (6)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)