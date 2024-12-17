GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser25 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- JahrOhne jahr (1631-1632)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionspreise (67)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 115, welches bei Dix Noonan Webb für 6.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
