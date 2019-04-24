GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Verkürztes breites Büste (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Verkürztes breites Büste
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- JahrOhne jahr (1642-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:880 USD
Auktionspreise (3)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Verkürztes breites Büste. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63, welches bei Dix Noonan Webb für 1.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2019.
Erhaltung
