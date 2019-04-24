flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Verkürztes breites Büste (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Verkürztes breites Büste

Avers 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" Verkürztes breites Büste - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" Verkürztes breites Büste - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1642-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:880 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" Verkürztes breites Büste - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (3)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Verkürztes breites Büste. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63, welches bei Dix Noonan Webb für 1.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2019.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 25. April 2019
VerkäuferDNW
Datum25. April 2019
ErhaltungVF
Preis
1290 $
Preis in Auktionswährung 1000 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 21. Februar 2018
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
475 $
Preis in Auktionswährung 340 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 1. Oktober 2008
VerkäuferCNG
Datum1. Oktober 2008
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1642Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen