GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1627 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence 1627 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence 1627 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1627
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:480 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1627 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1627 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2229, welches bei Spink für 1.400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Juli 2022.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1627 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
406 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Großbritannien 6 Pence 1627 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
