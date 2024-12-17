6 Pence 1627 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1627 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2229, welches bei Spink für 1.400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Juli 2022.

Erhaltung VF (2)