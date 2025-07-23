flag
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) - Münze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) - Münze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser17 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Farthing
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:90 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) - Münze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (43)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) . Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2395, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 1.200 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Juli 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Davissons Ltd. - 23. Juli 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum23. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
180 $
Preis in Auktionswährung 180 USD
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion CNG - 2. Juli 2025
VerkäuferCNG
Datum2. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
130 $
Preis in Auktionswährung 130 USD
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Juni 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. September 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 29. Juli 2022
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum29. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2022
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2022
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Davissons Ltd. - 12. Mai 2021
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum12. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Davissons Ltd. - 6. Januar 2021
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum6. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Davissons Ltd. - 6. Januar 2021
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum6. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
