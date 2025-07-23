GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) (Großbritannien, Karl I)
Foto von: TimeLine Auctions
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht0,5 g
- Durchmesser17 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Farthing
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:90 USD
Auktionspreise (43)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) . Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2395, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 1.200 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Juli 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum29. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2022
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2022
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
