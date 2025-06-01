flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

9 Pence 1646 (Großbritannien, Karl I)

Avers 9 Pence 1646 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 9 Pence 1646 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,6 g
  • Durchmesser35,5 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe9 Pence
  • Jahr1646
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteNewark
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 9 Pence 1646 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (60)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 9 Pence 1646 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1289, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 5.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
1747 $
Preis in Auktionswährung 1300 GBP
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
875 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion NOONANS - 19. November 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 21. Oktober 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion St James’s - 27. März 2024
VerkäuferSt James’s
Datum27. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion NOONANS - 3. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 31. März 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum31. März 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion CNG - 11. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum11. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion NOONANS - 16. November 2022
VerkäuferNOONANS
Datum16. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion CNG - 8. Oktober 2022
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion CNG - 8. Oktober 2022
VerkäuferCNG
Datum8. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Großbritannien 9 Pence 1646 auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
