9 Pence 1646 (Großbritannien, Karl I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 9 Pence 1646 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1289, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 5.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

