9 Pence 1646 (Großbritannien, Karl I)
Foto von: NOONANS
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,6 g
- Durchmesser35,5 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe9 Pence
- Jahr1646
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteNewark
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2600 USD
Auktionspreise (60)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 9 Pence 1646 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1289, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 5.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum31. März 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Wo zu kaufen?
