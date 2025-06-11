GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,27 g
- Durchmesser10 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Penny
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (42)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum25. Februar 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte