GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,27 g
  • Durchmesser10 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (42)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion CNG - 10. September 2025
VerkäuferCNG
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
60 $
Preis in Auktionswährung 60 USD
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
VerkäuferStack's
Datum2. September 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
200 $
Preis in Auktionswährung 200 USD
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Juni 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion CNG - 30. April 2025
VerkäuferCNG
Datum30. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion CNG - 4. Dezember 2024
VerkäuferCNG
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Heritage - 23. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum23. Mai 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Heritage - 23. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum23. Mai 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. Dezember 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. September 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. September 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 25. Februar 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum25. Februar 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion BAC - 5. Oktober 2022
VerkäuferBAC
Datum5. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Heritage - 1. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum1. September 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion BAC - 11. Mai 2022
VerkäuferBAC
Datum11. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Heritage - 20. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum20. Januar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Beliebte Abschnitte
