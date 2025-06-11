1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) "Rose". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2024.

