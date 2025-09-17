1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose". Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 15006, welches bei Heritage Auctions für 96.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. März 2021.

