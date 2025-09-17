GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: VAuctions
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht1 g
- Durchmesser14 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Farthing
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (61)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose". Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 15006, welches bei Heritage Auctions für 96.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. März 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum2. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
60 $
Preis in Auktionswährung 60 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. September 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum25. Februar 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum18. September 2022
ErhaltungVF
Preis
123
