1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" - Münze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" - Münze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Farthing
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" - Münze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (61)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose". Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 15006, welches bei Heritage Auctions für 96.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. März 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
13 $
Preis in Auktionswährung 11 EUR
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
VerkäuferStack's
Datum2. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
60 $
Preis in Auktionswährung 60 USD
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Juni 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Berk - 29. April 2025
VerkäuferBerk
Datum29. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion CNG - 6. November 2024
VerkäuferCNG
Datum6. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 12. September 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Roma Numismatics - 13. April 2023
VerkäuferRoma Numismatics
Datum13. April 2023
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferSpink
Datum31. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 25. Februar 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum25. Februar 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion Davissons Ltd. - 9. November 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum9. November 2022
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum18. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion DNW - 12. Oktober 2021
VerkäuferDNW
Datum12. Oktober 2021
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferDNW
Datum12. Oktober 2021
ErhaltungVF
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) "Rose" auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
