6 Pence 1646 (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1646
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteNewark
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1646 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 134, welches bei Morton & Eden Ltd für 10.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.
