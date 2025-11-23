6 Pence 1646 (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1646 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 134, welches bei Morton & Eden Ltd für 10.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

