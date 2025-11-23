flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1646 (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence 1646 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence 1646 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1646
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteNewark
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1646 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (66)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1646 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 134, welches bei Morton & Eden Ltd für 10.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
1209 $
Preis in Auktionswährung 900 GBP
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
1144 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 22. Januar 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 22. Januar 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion CNG - 10. Januar 2024
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion CNG - 11. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum11. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum28. August 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum28. August 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 6 Pence 1646 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 28. November 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum28. November 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1646Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen