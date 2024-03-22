GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649). Es gibt eine Umrisse (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Es gibt eine Umrisse
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht0,5 g
- Durchmesser17 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Farthing
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionspreise (13)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) . Es gibt eine Umrisse. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32, welches bei NOONANS für 400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Februar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum24. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
