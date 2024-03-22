flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Farthing Ohne jahr (1625-1649). Es gibt eine Umrisse (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Es gibt eine Umrisse

Avers 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) Es gibt eine Umrisse - Münze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) Es gibt eine Umrisse - Münze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser17 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Farthing
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) Es gibt eine Umrisse - Münze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (13)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) . Es gibt eine Umrisse. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32, welches bei NOONANS für 400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Februar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion NOONANS - 3. Juli 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
328 $
Preis in Auktionswährung 240 GBP
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion NOONANS - 18. Februar 2025
VerkäuferNOONANS
Datum18. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
504 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Roxbury’s - 22. März 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum22. März 2024
ErhaltungVG
Preis
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion TimeLine Auctions - 28. November 2018
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum28. November 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion TimeLine Auctions - 24. Februar 2018
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum24. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Davissons Ltd. - 30. März 2016
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum30. März 2016
ErhaltungXF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Heritage - 29. Mai 2014
VerkäuferHeritage
Datum29. Mai 2014
ErhaltungXF40 BN NGC
Preis
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion CNG - 4. Mai 2011
VerkäuferCNG
Datum4. Mai 2011
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion CNG - 24. Mai 2006
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2006
ErhaltungVF
Preis
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion CNG - 24. Mai 2006
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2006
ErhaltungKeine Note
Preis
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion Goldberg - 1. Juni 2005
VerkäuferGoldberg
Datum1. Juni 2005
ErhaltungMS62 BN NGC
Preis
Preis
