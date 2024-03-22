1 Farthing Ohne jahr (1625-1649). Es gibt eine Umrisse (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) . Es gibt eine Umrisse. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32, welches bei NOONANS für 400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Februar 2025.

