GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1646 OX "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite 1646 OX "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite 1646 OX "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • Jahr1646
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:38000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1646 OX "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1646 "Gekürztes Porträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1625, welches bei SINCONA AG für 34.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1646 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
37844 $
Preis in Auktionswährung 34000 CHF
Großbritannien Unite 1646 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Spink - 23. Juli 2003
VerkäuferSpink
Datum23. Juli 2003
ErhaltungVF
Preis
