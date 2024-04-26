flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1646 "Typ 1645-1646". NEWARK (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: NEWARK

no imageno image

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht6 g
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1646
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteNewark
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1646 "Typ 1645-1646" NEWARK - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (85)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1646 . NEWARK. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 126, welches bei Morton & Eden Ltd für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
2552 $
Preis in Auktionswährung 1900 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1000 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion NOONANS - 3. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Sovereign Rarities - 6. Juni 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum6. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Numisor - 25. April 2023
VerkäuferNumisor
Datum25. April 2023
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2022
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 28. November 2021
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum28. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 2. September 2021
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. September 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 9. Mai 2021
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum9. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion Coin Cabinet - 26. November 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. November 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling 1646 auf der Auktion London Coins - 7. Dezember 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1646Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen