1 Schilling 1646 "Typ 1645-1646". NEWARK (Großbritannien, Karl I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1646 . NEWARK. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 126, welches bei Morton & Eden Ltd für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

