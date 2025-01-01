GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Belagerungsmünzen 1 Schilling von Karl I - Großbritannien
1 Schilling 1645
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf16453,4600131645S-010
1 Schilling 1645-1646
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1645NEWARKE0661645NEWARK0481646NEWARK287
1 Schilling 1648
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf16480701648XII zwischen "P" und "C"0411648Datum in der Legende0451648Datum auf der Vorderseite037
1 Schilling 1644
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1644-1645)01
