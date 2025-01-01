flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Belagerungsmünzen 1 Schilling von Karl I - Großbritannien

type-coin
type-coin

1 Schilling 1645

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
16453,4600131645S-010
type-coin
type-coin

1 Schilling 1645-1646

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1645NEWARKE0661645NEWARK0481646NEWARK287
type-coin
type-coin

1 Schilling 1648

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
16480701648XII zwischen "P" und "C"0411648Datum in der Legende0451648Datum auf der Vorderseite037
type-coin
type-coin

1 Schilling 1644

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1644-1645)01
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IAlle Britische MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen