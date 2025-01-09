1 Schilling 1648 (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1648 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51289, welches bei Heritage Auctions für 20.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2007.

