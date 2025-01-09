GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1648 (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,7 g
- Durchmesser29 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1648
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstättePontefract
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6700 USD
Auktionspreise (70)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1648 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51289, welches bei Heritage Auctions für 20.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2007.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
10497 $
Preis in Auktionswährung 8500 CHF
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
