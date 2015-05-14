GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1645. S (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: S
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,8 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1645
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteCarlisle
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:21000 USD
Auktionspreise (10)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . S. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Carlisle geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 350, welches bei Spink für 16.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
19759 $
Preis in Auktionswährung 16000 CHF
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
21600 $
Preis in Auktionswährung 21600 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. November 2022
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
