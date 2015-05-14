flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1645. S (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: S

Avers 1 Schilling 1645 S - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling 1645 S - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,8 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteCarlisle
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:21000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1645 S - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (10)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . S. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Carlisle geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 350, welches bei Spink für 16.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
19759 $
Preis in Auktionswährung 16000 CHF
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
21600 $
Preis in Auktionswährung 21600 USD
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 8. November 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. November 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2021
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2021
VerkäuferGoldberg
Datum3. Februar 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2011
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1645Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen