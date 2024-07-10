flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1648. Datum in der Legende (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Datum in der Legende

Avers 1 Schilling 1648 Datum in der Legende - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling 1648 Datum in der Legende - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4 g
  • Durchmesser30 mm
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1648
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstättePontefract
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1648 Datum in der Legende - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (45)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1648 . Datum in der Legende. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30257, welches bei Heritage Auctions für 27.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
2015 $
Preis in Auktionswährung 1500 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
4029 $
Preis in Auktionswährung 3000 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Spink - 18. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum18. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Davissons Ltd. - 16. März 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum16. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2022
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion CNG - 14. September 2021
VerkäuferCNG
Datum14. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion CNG - 20. Januar 2021
VerkäuferCNG
Datum20. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion CNG - 17. September 2020
VerkäuferCNG
Datum17. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 29. Januar 2020
VerkäuferDNW
Datum29. Januar 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2020
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. November 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. November 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
