1 Schilling 1648. Datum in der Legende (Großbritannien, Karl I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1648 . Datum in der Legende. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30257, welches bei Heritage Auctions für 27.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.

