GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1648. Datum in der Legende (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Datum in der Legende
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4 g
- Durchmesser30 mm
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1648
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstättePontefract
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6800 USD
Auktionspreise (45)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1648 . Datum in der Legende. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30257, welches bei Heritage Auctions für 27.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
