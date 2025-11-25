flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1644-1645) (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1644-1645) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1644-1645) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht6 g

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1644-1645)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteScarborough
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:37000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1644-1645) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1644-1645) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Scarborough geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 163, welches bei Spink für 30.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2025.

Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1644-1645) auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungXF45 NGC
