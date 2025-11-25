1 Schilling Ohne jahr (1644-1645) (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1644-1645) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Scarborough geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 163, welches bei Spink für 30.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2025.

