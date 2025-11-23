GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1645 "Typ 1645-1646". NEWARK (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: NEWARK
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht6 g
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1645
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteNewark
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionspreise (48)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . NEWARK. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1288, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 4.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
3705 $
Preis in Auktionswährung 3000 CHF
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
4347 $
Preis in Auktionswährung 3200 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
