1 Schilling 1645 "Typ 1645-1646". NEWARK (Großbritannien, Karl I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . NEWARK. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1288, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 4.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

