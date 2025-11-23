flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1645 "Typ 1645-1646". NEWARK (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: NEWARK

no imageno image

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht6 g
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteNewark
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1645 "Typ 1645-1646" NEWARK - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (48)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . NEWARK. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1288, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 4.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
3705 $
Preis in Auktionswährung 3000 CHF
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
4347 $
Preis in Auktionswährung 3200 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 19. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Sovereign Rarities - 6. Juni 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum6. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Morton & Eden - 26. November 2021
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 20. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum20. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 7. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion CNG - 20. Januar 2021
VerkäuferCNG
Datum20. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Künker - 19. März 2020
VerkäuferKünker
Datum19. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
