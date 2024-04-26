flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1648. Datum auf der Vorderseite (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Datum auf der Vorderseite

Avers 1 Schilling 1648 Datum auf der Vorderseite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling 1648 Datum auf der Vorderseite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,35 g
  • Durchmesser30 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1648
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstättePontefract
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1648 Datum auf der Vorderseite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (37)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1648 . Datum auf der Vorderseite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 139, welches bei Morton & Eden Ltd für 28.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
18524 $
Preis in Auktionswährung 15000 CHF
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungF
Preis
1491 $
Preis in Auktionswährung 1100 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion CNG - 15. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum15. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion CNG - 29. Mai 2024
VerkäuferCNG
Datum29. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 8. November 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. November 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion CNG - 8. Oktober 2022
VerkäuferCNG
Datum8. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2022
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungF15 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2021
VerkäuferGoldberg
Datum3. Februar 2021
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion TimeLine Auctions - 7. Juni 2020
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum7. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 10. März 2020
VerkäuferDNW
Datum10. März 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 29. Januar 2020
VerkäuferDNW
Datum29. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. November 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Heritage - 15. August 2019
VerkäuferHeritage
Datum15. August 2019
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
