1 Schilling 1648. Datum auf der Vorderseite (Großbritannien, Karl I)

Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,35 g
- Durchmesser30 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1648
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstättePontefract
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:8800 USD
Auktionspreise (37)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1648 . Datum auf der Vorderseite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 139, welches bei Morton & Eden Ltd für 28.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
18524 $
Preis in Auktionswährung 15000 CHF
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. November 2022
ErhaltungF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungXF
Preis
