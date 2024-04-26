1 Schilling 1648. Datum auf der Vorderseite (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1648 . Datum auf der Vorderseite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 139, welches bei Morton & Eden Ltd für 28.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

