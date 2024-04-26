GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1645 "Typ 1645-1646". NEWARKE (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: NEWARKE
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht6 g
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1645
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteNewark
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3800 USD
Auktionspreise (66)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . NEWARKE. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 123, welches bei Morton & Eden Ltd für 6.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
3705 $
Preis in Auktionswährung 3000 CHF
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
4631 $
Preis in Auktionswährung 3750 CHF
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum12. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum28. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
