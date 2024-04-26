1 Schilling 1645 "Typ 1645-1646". NEWARKE (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . NEWARKE. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 123, welches bei Morton & Eden Ltd für 6.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

