flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1645 "Typ 1645-1646". NEWARKE (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: NEWARKE

Avers 1 Schilling 1645 "Typ 1645-1646" NEWARKE - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling 1645 "Typ 1645-1646" NEWARKE - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht6 g
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteNewark
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1645 "Typ 1645-1646" NEWARKE - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (66)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . NEWARKE. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 123, welches bei Morton & Eden Ltd für 6.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
3705 $
Preis in Auktionswährung 3000 CHF
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
4631 $
Preis in Auktionswährung 3750 CHF
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 12. April 2024
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum12. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28. März 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum28. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. März 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 18. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum18. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
