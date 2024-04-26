GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1645 (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,8 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- Auflage UNC3,460
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1645
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteCarlisle
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:18000 USD
Auktionspreise (13)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Carlisle geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 137, welches bei Spink für 16.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Dezember 2011.
Erhaltung
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
20994 $
Preis in Auktionswährung 17000 CHF
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
23766 $
Preis in Auktionswährung 19000 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
