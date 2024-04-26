flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1645 (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Schilling 1645 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling 1645 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,8 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter
  • Auflage UNC3,460

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteCarlisle
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:18000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1645 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (13)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Carlisle geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 137, welches bei Spink für 16.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Dezember 2011.

Erhaltung
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
20994 $
Preis in Auktionswährung 17000 CHF
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
23766 $
Preis in Auktionswährung 19000 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 18. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum18. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungFR
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion DNW - 29. Januar 2020
VerkäuferDNW
Datum29. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. November 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion New York Sale - 11. Januar 2017
VerkäuferNew York Sale
Datum11. Januar 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 28. September 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum28. September 2016
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1645 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2011
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
