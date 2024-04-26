1 Schilling 1645 (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1645 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Carlisle geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 137, welches bei Spink für 16.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Dezember 2011.

Erhaltung XF (1) VF (9) F (2) FR (1)