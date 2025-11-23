GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1648. XII zwischen "P" und "C" (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: XII zwischen "P" und "C"
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,5 g
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1648
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstättePontefract
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4400 USD
Auktionspreise (41)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1648 . XII zwischen "P" und "C". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1151, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 13.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
3537 $
Preis in Auktionswährung 2600 GBP
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungFR
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2023
ErhaltungF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum27. November 2020
ErhaltungVG
Preis
