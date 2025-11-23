flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1648. XII zwischen "P" und "C" (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: XII zwischen "P" und "C"

Avers 1 Schilling 1648 XII zwischen "P" und "C" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling 1648 XII zwischen "P" und "C" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,5 g

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1648
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstättePontefract
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1648 XII zwischen "P" und "C" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (41)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1648 . XII zwischen "P" und "C". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1151, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 13.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
3537 $
Preis in Auktionswährung 2600 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
2686 $
Preis in Auktionswährung 2000 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungFR
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. August 2023
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Spink - 29. September 2021
VerkäuferSpink
Datum29. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2021
VerkäuferGoldberg
Datum3. Februar 2021
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion CNG - 20. Januar 2021
VerkäuferCNG
Datum20. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Spink - 17. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum17. Januar 2021
ErhaltungVF30 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 27. November 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum27. November 2020
ErhaltungVG
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 9. September 2020
VerkäuferDNW
Datum9. September 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 22. April 2020
VerkäuferDNW
Datum22. April 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1648 auf der Auktion DNW - 29. Januar 2020
VerkäuferDNW
Datum29. Januar 2020
ErhaltungF
Preis
