GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649). CARA (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: CARA
Foto von: Dix Noonan Webb
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht0,5 g
- Durchmesser17 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Farthing
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:450 USD
Auktionspreise (1)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) . CARA. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 87, welches bei Dix Noonan Webb für 320 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Juni 2021.
Erhaltung
