1 Farthing Ohne jahr (1625-1649). CARA (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) . CARA. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 87, welches bei Dix Noonan Webb für 320 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Juni 2021.

Erhaltung VF (1)