Großbritannien Zeitraum: 1625-1952

1 Farthing Ohne jahr (1625-1649). CARA (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: CARA

Avers 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) CARA - Münze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) CARA - Münze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser17 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Farthing
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:450 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) CARA - Münze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (1)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) . CARA. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 87, welches bei Dix Noonan Webb für 320 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Juni 2021.

Erhaltung
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
