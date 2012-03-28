flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) (Großbritannien, Karl I)

Avers 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht13,32 g
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Schilling
  • JahrOhne jahr (1644-1645)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteScarborough
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:92000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Scarborough geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 963, welches bei Spink für 58.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. März 2012.

Erhaltung
Großbritannien 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) auf der Auktion Spink - 28. März 2012
VerkäuferSpink
Datum28. März 2012
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
