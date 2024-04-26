flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

3 Shillings 1645 (Großbritannien, Karl I)

Avers 3 Shillings 1645 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 3 Shillings 1645 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht16 g
  • Durchmesser32 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,000

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe3 Shillings
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteCarlisle
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:34000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Shillings 1645 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (5)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Shillings 1645 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Carlisle geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 349, welches bei Spink für 47.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

Erhaltung
Großbritannien 3 Shillings 1645 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
27078 $
Preis in Auktionswährung 24000 CHF
Großbritannien 3 Shillings 1645 auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 3 Shillings 1645 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
50034 $
Preis in Auktionswährung 40000 GBP
Großbritannien 3 Shillings 1645 auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 3 Shillings 1645 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2011
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2011
ErhaltungF
Preis
