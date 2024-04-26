GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
3 Shillings 1645 (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht16 g
- Durchmesser32 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,000
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe3 Shillings
- Jahr1645
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteCarlisle
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:34000 USD
Auktionspreise (5)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Shillings 1645 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Carlisle geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 349, welches bei Spink für 47.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.
Erhaltung
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
27078 $
Preis in Auktionswährung 24000 CHF
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
50034 $
Preis in Auktionswährung 40000 GBP
