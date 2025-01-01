flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Belagerungsmünzen 3 Shillings von Karl I - Großbritannien

3 Shillings 1645

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1645S-0416451,00005
