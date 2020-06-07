3 Shillings 1645. S (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Shillings 1645 . S. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Carlisle geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 960, welches bei Spink für 22.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. März 2012.

Erhaltung VF (3) Keine Note (1)