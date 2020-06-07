GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
3 Shillings 1645. S (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: S
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht16 g
- Durchmesser32 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe3 Shillings
- Jahr1645
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteCarlisle
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15000 USD
Auktionspreise (4)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Shillings 1645 . S. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Carlisle geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 960, welches bei Spink für 22.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. März 2012.
Erhaltung
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
9026 $
Preis in Auktionswährung 8000 CHF
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum7. Juni 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
48 $
Preis in Auktionswährung 38 GBP
