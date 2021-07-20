flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

9 Pence 1645 (Großbritannien, Karl I)

Avers 9 Pence 1645 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 9 Pence 1645 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,6 g
  • Durchmesser35,5 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe9 Pence
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteNewark
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 9 Pence 1645 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (19)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 9 Pence 1645 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22, welches bei Baldwin's of St. James's für 3.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
1800 $
Preis in Auktionswährung 1800 USD
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
1912 $
Preis in Auktionswährung 1400 GBP
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Spink - 20. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum20. Juli 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion CNG - 20. Mai 2021
VerkäuferCNG
Datum20. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion DNW - 7. April 2021
VerkäuferDNW
Datum7. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion DNW - 10. März 2021
VerkäuferDNW
Datum10. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion DNW - 9. September 2020
VerkäuferDNW
Datum9. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion DNW - 10. März 2020
VerkäuferDNW
Datum10. März 2020
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Spink - 28. Januar 2019
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2019
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion DNW - 15. November 2018
VerkäuferDNW
Datum15. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2018
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2018
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungFR
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Spink - 28. April 2017
VerkäuferSpink
Datum28. April 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Davissons Ltd. - 21. Januar 2015
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum21. Januar 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 5. März 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Davissons Ltd. - 30. Januar 2014
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum30. Januar 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Spink - 23. Juli 2003
VerkäuferSpink
Datum23. Juli 2003
ErhaltungVF
Preis
******
