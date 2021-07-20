GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
9 Pence 1645 (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,6 g
- Durchmesser35,5 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe9 Pence
- Jahr1645
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteNewark
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Auktionspreise (19)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 9 Pence 1645 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22, welches bei Baldwin's of St. James's für 3.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungAU
Preis
