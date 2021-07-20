9 Pence 1645 (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 9 Pence 1645 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22, welches bei Baldwin's of St. James's für 3.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2014.

Erhaltung AU (2) VF (13) F (2) FR (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) DETAILS (1) Service NGC (1)