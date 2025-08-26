9 Pence 1645. NEWARKE (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 9 Pence 1645 . NEWARKE. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 130, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

