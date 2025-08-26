flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

9 Pence 1645. NEWARKE (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: NEWARKE

Avers 9 Pence 1645 NEWARKE - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 9 Pence 1645 NEWARKE - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht4,6 g
  • Durchmesser35,5 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe9 Pence
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteNewark
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 9 Pence 1645 NEWARKE - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (30)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 9 Pence 1645 . NEWARKE. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 130, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion CNG - 23. September 2025
VerkäuferCNG
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
1300 $
Preis in Auktionswährung 1300 USD
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
700 $
Preis in Auktionswährung 700 USD
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF20 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF20 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungF12 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungF12 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion CNG - 20. Oktober 2021
VerkäuferCNG
Datum20. Oktober 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion CNG - 20. Januar 2021
VerkäuferCNG
Datum20. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 18. Juni 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum18. Juni 2020
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 9 Pence 1645 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
