9 Pence 1645. NEWARKE (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: NEWARKE
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht4,6 g
- Durchmesser35,5 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe9 Pence
- Jahr1645
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteNewark
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 9 Pence 1645 . NEWARKE. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 130, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.
Service
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
700 $
Preis in Auktionswährung 700 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum18. Juni 2020
ErhaltungVF25 NGC
Preis
