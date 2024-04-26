GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht13,9 g
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Schilling
- JahrOhne jahr (1644-1645)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteScarborough
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110000 USD
Auktionspreise (1)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Scarborough geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 141, welches bei Morton & Eden Ltd für 90.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.
Erhaltung
