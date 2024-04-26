flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) (Großbritannien, Karl I)

Avers 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht13,9 g
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Schilling
  • JahrOhne jahr (1644-1645)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteScarborough
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Scarborough geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 141, welches bei Morton & Eden Ltd für 90.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung
Großbritannien 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
