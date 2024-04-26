2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Schilling Ohne jahr (1644-1645) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Scarborough geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 141, welches bei Morton & Eden Ltd für 90.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung VF (1)