Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Karl I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30162, welches bei Heritage Auctions für 40.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

