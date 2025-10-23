flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (266)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30162, welches bei Heritage Auctions für 40.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Oktober 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
7343 $
Preis in Auktionswährung 5500 GBP
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Schulman - 22. Oktober 2025
VerkäuferSchulman
Datum22. Oktober 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
3712 $
Preis in Auktionswährung 3200 EUR
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion HARMERS - 29. September 2025
VerkäuferHARMERS
Datum29. September 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 14. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum14. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion New York Sale - 16. Januar 2025
VerkäuferNew York Sale
Datum16. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 12. August 2024
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 12. August 2024
VerkäuferStack's
Datum12. August 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
******
Wo zu kaufen?
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
