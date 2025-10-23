GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser33 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4100 USD
Auktionspreise (266)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30162, welches bei Heritage Auctions für 40.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
7343 $
Preis in Auktionswährung 5500 GBP
VerkäuferSchulman
Datum22. Oktober 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
3712 $
Preis in Auktionswährung 3200 EUR
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Preis
VerkäuferNew York Sale
Datum16. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Preis
Wo zu kaufen?
