Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 607, welches bei SINCONA AG für 32.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung UNC (4) AU (3) XF (2) VF (14) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS62 (2) MS60 (1) AU55 (2) AU50 (1) VF35 (1) VF30 (1) VF20 (1) Service NGC (9) ICG (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Coin Cabinet (2)

DNW (3)

Goldberg (1)

Heritage (1)

Numismatica Ranieri (1)

SINCONA (4)

Sovereign Rarities (1)

Spink (6)

St James’s (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)