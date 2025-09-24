flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 607, welches bei SINCONA AG für 32.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion St James’s - 24. September 2025
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungXF
Preis
2705 $
Preis in Auktionswährung 2000 GBP
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
8394 $
Preis in Auktionswährung 6250 GBP
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Numismatica Ranieri - 5. November 2023
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum5. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Sovereign Rarities - 15. März 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum15. März 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 29. September 2021
VerkäuferSpink
Datum29. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 9. Juni 2016
VerkäuferDNW
Datum9. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. Mai 2008
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. Mai 2008
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 25. September 2007
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2007
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. November 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. November 2025
ErhaltungMS62 NGC
Zu versteigern
