GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser33 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5600 USD
Auktionspreise (23)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Sechste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 607, welches bei SINCONA AG für 32.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
8394 $
Preis in Auktionswährung 6250 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum5. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum15. März 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte