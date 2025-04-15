GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: WAG online Auktionen oHG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser33 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6200 USD
Auktionspreise (97)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30255, welches bei Heritage Auctions für 19.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Beliebte Abschnitte