flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: WAG online Auktionen oHG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (97)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30255, welches bei Heritage Auctions für 19.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
5400 $
Preis in Auktionswährung 5400 USD
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
5600 $
Preis in Auktionswährung 5600 USD
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion CNG - 4. Oktober 2023
VerkäuferCNG
Datum4. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. März 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen UniteNumismatische Auktionen