Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Karl I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30255, welches bei Heritage Auctions für 19.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.

