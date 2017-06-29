Unite 1642. Dreizeilige Deklaration (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1642 . Dreizeilige Deklaration. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1618, welches bei SINCONA AG für 34.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung UNC (3) AU (3) VF (2) Erhaltung (slab) MS61 (3) AU55 (1) AU53 (1) Service NGC (4) PCGS (1)