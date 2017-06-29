flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1642. Dreizeilige Deklaration (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Dreizeilige Deklaration

Avers Unite 1642 Dreizeilige Deklaration - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite 1642 Dreizeilige Deklaration - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • Jahr1642
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:18000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1642 Dreizeilige Deklaration - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (8)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1642 . Dreizeilige Deklaration. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1618, welches bei SINCONA AG für 34.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
37844 $
Preis in Auktionswährung 34000 CHF
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
22800 $
Preis in Auktionswährung 22800 USD
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion Künker - 29. Juni 2017
VerkäuferKünker
Datum29. Juni 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion Goldberg - 7. Juni 2017
VerkäuferGoldberg
Datum7. Juni 2017
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion Spink - 15. April 2004
VerkäuferSpink
Datum15. April 2004
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion UBS - 14. September 1999
VerkäuferUBS
Datum14. September 1999
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1642Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen UniteNumismatische Auktionen