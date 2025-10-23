Unite 1643 "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1643 "Gekürztes Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30122, welches bei Heritage Auctions für 43.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2023.

