GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1643 "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite 1643 "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite 1643 "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • Jahr1643
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:23000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1643 "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (47)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1643 "Gekürztes Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30122, welches bei Heritage Auctions für 43.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Oktober 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
22696 $
Preis in Auktionswährung 17000 GBP
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungVF
Preis
7454 $
Preis in Auktionswährung 5500 GBP
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion NOONANS - 19. November 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Künker - 23. September 2024
VerkäuferKünker
Datum23. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Heritage - 5. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Heritage - 5. Mai 2023
VerkäuferHeritage
VerkäuferHeritage
Datum5. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion CNG - 11. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum11. Januar 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Heritage - 20. August 2021
VerkäuferHeritage
VerkäuferHeritage
Datum20. August 2021
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Spink - 29. März 2021
VerkäuferSpink
Datum29. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2021
VerkäuferHeritage
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2021
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion New York Sale - 14. Januar 2021
VerkäuferNew York Sale
Datum14. Januar 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Heritage - 7. August 2020
VerkäuferHeritage
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2020
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1643 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
