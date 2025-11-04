Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34739, welches bei Heritage Auctions für 22.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2021.

