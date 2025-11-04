GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser33 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3400 USD
Auktionspreise (139)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34739, welches bei Heritage Auctions für 22.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum4. November 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
5000 $
Preis in Auktionswährung 5000 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
2763 $
Preis in Auktionswährung 2100 GBP
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStatus International
Datum7. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...7
Beliebte Abschnitte