GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (139)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34739, welches bei Heritage Auctions für 22.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
VerkäuferStack's
Datum4. November 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
5000 $
Preis in Auktionswährung 5000 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
2763 $
Preis in Auktionswährung 2100 GBP
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
VerkäuferCNG
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
VerkäuferStatus International
Datum7. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
VerkäuferVia
Datum27. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
VerkäuferSt James’s
Datum27. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum7. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
