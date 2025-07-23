GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser36 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- Jahr1644
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteOxford
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:16000 USD
Auktionspreise (8)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1644 "Niedriges Reliefporträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1621, welches bei SINCONA AG für 30.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis
15104 $
Preis in Auktionswährung 12000 GBP
