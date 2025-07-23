flag
Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • Jahr1644
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:16000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1644 "Niedriges Reliefporträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1621, welches bei SINCONA AG für 30.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungAU
Preis
17577 $
Preis in Auktionswährung 13000 GBP
Großbritannien Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis
15104 $
Preis in Auktionswährung 12000 GBP
Großbritannien Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" auf der Auktion Spink - 28. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 9. Dezember 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Dezember 2020
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" auf der Auktion Spink - 22. März 2016
VerkäuferSpink
Datum22. März 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1644 OX "Niedriges Reliefporträt" auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
