Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 52, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 12.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2018.

Erhaltung UNC (1) AU (4) VF (5) Erhaltung (slab) AU58 (1) AU55 (1) DETAILS (3) Service NGC (5)