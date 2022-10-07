flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7100 USD
Auktionspreise (10)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 52, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 12.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
8400 $
Preis in Auktionswährung 8400 USD
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
14028 $
Preis in Auktionswährung 14000 CHF
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" auf der Auktion CNG - 17. September 2020
VerkäuferCNG
Datum17. September 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" auf der Auktion Sovereign Rarities - 25. September 2018
VerkäuferSovereign Rarities
Datum25. September 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
