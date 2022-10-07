GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser33 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7100 USD
Auktionspreise (10)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Siebte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 52, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 12.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
14028 $
Preis in Auktionswährung 14000 CHF
VerkäuferSovereign Rarities
Datum25. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte