GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Engel Ohne jahr (1625-1642). Ohne "X" (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Ohne "X"
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht5 g
- Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (0)Variante (3)
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
