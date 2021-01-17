flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Engel Ohne jahr (1625-1642). "X" auf der rechten Seite (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: "X" auf der rechten Seite

Avers Engel Ohne jahr (1625-1642) "X" auf der rechten Seite - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Engel Ohne jahr (1625-1642) "X" auf der rechten Seite - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht5 g
  • Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Engel Ohne jahr (1625-1642) "X" auf der rechten Seite - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (12)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1625-1642) . "X" auf der rechten Seite. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5254, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 7.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2006.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion CNG - 11. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum11. Januar 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
3250 $
Preis in Auktionswährung 3250 USD
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
3607 $
Preis in Auktionswährung 3600 CHF
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Spink - 17. Januar 2021
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Spink - 17. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum17. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion New York Sale - 11. Januar 2017
VerkäuferNew York Sale
Datum11. Januar 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 28. September 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum28. September 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Juni 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion CNG - 15. September 2010
VerkäuferCNG
Datum15. September 2010
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Künker - 28. September 2006
VerkäuferKünker
Datum28. September 2006
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen EngelNumismatische Auktionen