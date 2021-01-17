GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Engel Ohne jahr (1625-1642). "X" auf der rechten Seite (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: "X" auf der rechten Seite
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht5 g
- Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3700 USD
Auktionspreise (12)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1625-1642) . "X" auf der rechten Seite. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5254, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 7.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2006.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
3607 $
Preis in Auktionswährung 3600 CHF
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungF
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungVF
Preis
******
