Engel Ohne jahr (1625-1642). "X" auf der rechten Seite (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1625-1642) . "X" auf der rechten Seite. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5254, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 7.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2006.

Erhaltung AU (4) VF (7) F (1) Erhaltung (slab) DETAILS (4) Service NGC (4)