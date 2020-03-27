flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Engel Ohne jahr (1625-1642). "X" auf der linken Seite (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: "X" auf der linken Seite

Avers Engel Ohne jahr (1625-1642) "X" auf der linken Seite - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Engel Ohne jahr (1625-1642) "X" auf der linken Seite - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht5 g
  • Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Engel Ohne jahr (1625-1642) "X" auf der linken Seite - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (21)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1625-1642) . "X" auf der linken Seite. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1614, welches bei SINCONA AG für 5.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion SINCONA - 29. Oktober 2025
VerkäuferSINCONA
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
4728 $
Preis in Auktionswährung 3750 CHF
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion SINCONA - 29. Oktober 2025
VerkäuferSINCONA
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
4413 $
Preis in Auktionswährung 3500 CHF
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion CNG - 10. Januar 2024
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Roma Numismatics - 27. März 2020
VerkäuferRoma Numismatics
Datum27. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 22. November 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 22. November 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Juni 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungFR
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1625-1642) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 28. September 2011
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum28. September 2011
ErhaltungVF
Preis
