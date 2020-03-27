GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Engel Ohne jahr (1625-1642). "X" auf der linken Seite (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: "X" auf der linken Seite
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht5 g
- Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2800 USD
Auktionspreise (21)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1625-1642) . "X" auf der linken Seite. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1614, welches bei SINCONA AG für 5.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSINCONA
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
4728 $
Preis in Auktionswährung 3750 CHF
VerkäuferSINCONA
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
4413 $
Preis in Auktionswährung 3500 CHF
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungFR
Preis
******
