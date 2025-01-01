flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Probemünzen 2 Pence (1/2 Groat) von Karl I - Großbritannien

type-coin
type-coin

2 Pence (1/2 Groat) 1631

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1631-1632)B063
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IAlle Britische MünzenBritische Münzen 2 Pence (1/2 Groat)Numismatische Auktionen