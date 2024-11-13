flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B (Großbritannien, Karl I)

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Roma Numismatics Ltd.

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1,49 g
  • Durchmesser17 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1631-1632)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypProbemünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Durchschnittspreis (PROOF):490 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (63)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) mit Markierung B. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1096, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 2.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
750 $
Preis in Auktionswährung 750 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
750 $
Preis in Auktionswährung 750 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion St James’s - 2. Oktober 2024
VerkäuferSt James’s
Datum2. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Schulman - 19. Oktober 2023
VerkäuferSchulman
Datum19. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Roma Numismatics - 24. August 2023
VerkäuferRoma Numismatics
Datum24. August 2023
ErhaltungKeine Note NNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Teutoburger - 16. September 2022
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 12. Juli 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion DNW - 2. Februar 2022
VerkäuferDNW
Datum2. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion MDC Monaco - 4. Dezember 2021
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion Frankfurter - 5. November 2021
VerkäuferFrankfurter
Datum5. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B auf der Auktion DNW - 12. Oktober 2021
VerkäuferDNW
Datum12. Oktober 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1631Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 2 Pence (1/2 Groat)Numismatische Auktionen