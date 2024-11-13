GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) B (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Roma Numismatics Ltd.
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht1,49 g
- Durchmesser17 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1631-1632)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Durchschnittspreis (PROOF):490 USD
Auktionspreise (63)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) mit Markierung B. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1096, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 2.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
750 $
Preis in Auktionswährung 750 USD
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRoma Numismatics
Datum24. August 2023
ErhaltungKeine Note NNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte