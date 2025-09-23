1/2 Unite 1643 (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Unite 1643 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 951, welches bei Spink für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2010.

