GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Unite 1643 (Großbritannien, Karl I)
Foto von: The New York Sale
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Unite
- Jahr1643
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteOxford
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:12000 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Unite 1643 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 951, welches bei Spink für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2010.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
11082 $
Preis in Auktionswährung 8200 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte