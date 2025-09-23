flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Unite 1643 (Großbritannien, Karl I)

Avers 1/2 Unite 1643 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Unite 1643 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: The New York Sale

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Unite
  • Jahr1643
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:12000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Unite 1643 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Unite 1643 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 951, welches bei Spink für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2010.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Sovereign Rarities - 23. September 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
11082 $
Preis in Auktionswährung 8200 GBP
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungXF
Preis
23039 $
Preis in Auktionswährung 17000 GBP
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 21. Oktober 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion New York Sale - 9. Januar 2019
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
VerkäuferHeritage
Datum1. Mai 2012
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Goldberg - 1. Juni 2011
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Goldberg - 1. Juni 2011
VerkäuferGoldberg
Datum1. Juni 2011
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2010
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2010
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2010
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2010
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2010
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
VerkäuferGoldberg
Datum30. Mai 2007
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Goldberg - 21. September 2005
Großbritannien 1/2 Unite 1643 auf der Auktion Goldberg - 21. September 2005
VerkäuferGoldberg
Datum21. September 2005
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
