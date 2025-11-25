flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

3 Unite 1643 OXON "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht27 g
  • Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
  • Durchmesser46 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe3 Unite
  • Jahr1643
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

