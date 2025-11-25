GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
3 Unite 1643 OXON "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht27 g
- Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
- Durchmesser46 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe3 Unite
- Jahr1643
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteOxford
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
