Münzen von Großbritannien 1649
Goldmünzen (Karl I)
Goldmünzen (Gemeinschaft)
Silbermünzen (Karl I)
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Zweiter ReitertypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis3300 $
Verkauf
286
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierter Reitertyp(P) über Schild
Durchschnittlicher Preis260 $
Verkauf
09
1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) Sechster PorträttypKleines Porträt
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
02
1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) Siebter PorträttypVerkürztes breites Büste
Durchschnittlicher Preis910 $
Verkauf
041
6 Pence Ohne jahr (1642-1649) Siebter PorträttypVerkürztes breites Büste
Durchschnittlicher Preis880 $
Verkauf
03
Silbermünzen (Gemeinschaft)
Kupfermünzen
