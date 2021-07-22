flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1649 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1649 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1649 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht30 g
  • Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
  • Durchmesser44 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1649
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1649 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1649 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20, welches bei Spink für 28.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. März 2019.

Erhaltung
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion St James’s - 22. Juli 2021
VerkäuferSt James’s
Datum22. Juli 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
1185 $
Preis in Auktionswährung 860 GBP
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 26. März 2019
VerkäuferSpink
Datum26. März 2019
ErhaltungXF
Preis
36988 $
Preis in Auktionswährung 28000 GBP
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2008
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2008
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1649Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen