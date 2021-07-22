GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1649 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Spink
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht30 g
- Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
- Durchmesser44 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1649
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20000 USD
Auktionspreise (5)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1649 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20, welches bei Spink für 28.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. März 2019.
Erhaltung
VerkäuferSt James’s
Datum22. Juli 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
1185 $
Preis in Auktionswährung 860 GBP
