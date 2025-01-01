Münzkatalog des Gemeinschaft (1649-1660)

GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Preise und Beschreibung der Münzen des Gemeinschaft
FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Silber$1,400-013
Großbritannien, Gemeinschaft
6 Pence 1658
Gold$6,500-020
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1653
Gold$40,000-04
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1658
Gold$5,700-061
Großbritannien, Gemeinschaft
Unite 1653
Silber$490-1194
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Schilling 1653
Gold$25,000-012
Großbritannien, Gemeinschaft
Unite 1650
Gold$9,800-024
Großbritannien, Gemeinschaft
Unite 1649
Silber$550-058
Großbritannien, Gemeinschaft
6 Pence 1652
Silber$1,400-038
Großbritannien, Gemeinschaft
1/2 Krone 1652
Silber$210-0162
Großbritannien, Gemeinschaft
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660)
Gold$16,000-012
Großbritannien, Gemeinschaft
Unite 1656
Silber$1,300-2154
Großbritannien, Gemeinschaft
1/2 Krone 1653
Silber$1,500-039
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Schilling 1649
Silber$230-069
Großbritannien, Gemeinschaft
1/2 Penny 1649-1660
Gold$8,600-03
Großbritannien, Gemeinschaft
Doppelte Krone 1649
Gold--00
Großbritannien, Gemeinschaft
Doppelte Krone 1657
Silber$11,000-07
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1651
Silber$2,900-015
Großbritannien, Gemeinschaft
1/2 Krone 1660
Silber$6,200-0108
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1656
Silber$650-042
Großbritannien, Gemeinschaft
6 Pence 1649
Silber$2,100$18,000034
Großbritannien, Gemeinschaft
1/2 Krone 1651
Silber$370-2107
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Penny Ohne jahr (1649-1660)
Gold--00
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1657
Gold$9,500-022
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1650
Silber$3,500-2186
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1653
Gold$7,300-08
Großbritannien, Gemeinschaft
Doppelte Krone 1650
Silber$20,000-05
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1649
Silber$2,000-033
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Schilling 1658
Silber$670-042
Großbritannien, Gemeinschaft
6 Pence 1656
Gold--00
Großbritannien, Gemeinschaft
Doppelte Krone 1655
Silber$4,100-017
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1654
Silber$1,500-028
Großbritannien, Gemeinschaft
6 Pence 1660
Silber$500-024
Großbritannien, Gemeinschaft
6 Pence 1653
Gold$8,500-012
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1649
Silber$1,100-0158
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Schilling 1651
Silber$1,600-071
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Schilling 1656
Gold$11,000-053
Großbritannien, Gemeinschaft
Unite 1651
Silber$1,900-151
Großbritannien, Gemeinschaft
6 Pence 1651
Silber$640-013
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Schilling 1655
Silber$7,000-042
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1652
Gold--00
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1655
Silber$2,200-04
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Schilling 1657
Gold$18,000-01
Großbritannien, Gemeinschaft
Unite 1660
Gold$24,000-01
Großbritannien, Gemeinschaft
Doppelte Krone 1656
Gold$12,000-022
Großbritannien, Gemeinschaft
Doppelte Krone 1651
Gold$11,000-09
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1652
Silber$690-044
Großbritannien, Gemeinschaft
1/2 Krone 1654
Gold$12,000-015
Großbritannien, Gemeinschaft
Unite 1654
Gold$9,100-014
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Krone 1651
Silber$1,900-016
Großbritannien, Gemeinschaft
1 Schilling 1660
