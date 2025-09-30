GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1653
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionspreise (152)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 85, welches bei St James’s Auctions für 3.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
