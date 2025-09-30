flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Krone 1653 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Krone 1653 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1653
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1653 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (152)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 85, welches bei St James’s Auctions für 3.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
2015 $
Preis in Auktionswährung 1500 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Schulman - 1. Juli 2025
VerkäuferSchulman
Datum1. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
566 $
Preis in Auktionswährung 480 EUR
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion NOONANS - 10. Juni 2025
VerkäuferNOONANS
Datum10. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Höhn - 22. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion NOONANS - 11. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum11. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Spink - 26. Juni 2024
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Katz - 29. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum29. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1653 auf der Auktion CNG - 13. Dezember 2023
VerkäuferCNG
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
