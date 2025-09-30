1/2 Krone 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 85, welches bei St James’s Auctions für 3.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Januar 2025.

