GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Münzen von Großbritannien 1653

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Unite 1653
Durchschnittlicher Preis5700 $
Verkauf
061
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone 1653
Durchschnittlicher Preis7600 $
Verkauf
020
Vorderseite
Rückseite
1 Krone 1653
Durchschnittlicher Preis6500 $
Verkauf
020

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Krone 1653
Durchschnittlicher Preis3500 $
Verkauf
2186
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone 1653
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
2154
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling 1653
Durchschnittlicher Preis490 $
Verkauf
1194
Vorderseite
Rückseite
6 Pence 1653
Durchschnittlicher Preis500 $
Verkauf
024
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis210 $
Verkauf
0162
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis370 $
Verkauf
2107
Vorderseite
Rückseite
1/2 Penny 1649-1660
Durchschnittlicher Preis230 $
Verkauf
069
